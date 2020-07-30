30.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
Просмотров:

Карасев назвал имя того, кто сменит Зеленского


Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков способен занять президентское кресло, потому что он уравновешенный и спокойный, а украинцы устали от шума и скандалов на улицах и в телевизионных эфирах.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Конкурентами президента Украины Владимира Зеленского на выборах могут стать политики из новой поколения сорокалетних-сорокапятилетних. Разумков соответствует таким ожиданиям. Уровень доверия у него достаточно высокий и достаточно пристойный баланс доверия/недоверия. Но хотя пока говорить, что он уже состоявшийся политик, рано, мы вынуждены рассматривать Разумкова как одного из вероятных кандидатов на должность президента.

У Разумкова еще нет опыта кулуарной и публичной политики, какой имели предыдущие главы Верховной рады. Мы ждем политиков уравновешенных, корректных, потому что нас достал шум и срач, который происходит в эфирах, этот крик и гомон постмайданный, который бывает на улицах.

Много людей ждет просто нормального человека, политика. Зеленский частично соответствует этому запросу, но мы видим, что пошло разочарование. Я бы сказал, что Разумков – это второй Зеленский, которого наделяют такими качествами и свойствами, которому не хватает сегодня Зеленскому», – сказал Карасев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть