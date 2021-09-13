Карасев назвал «полусакральных полужертв» украинского правительства

13.09.2021 09:33 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Хотя слухи об отставке всего Кабинета министров Украины не имеют под собой оснований, могут быть уволены некоторые министры.

Об этом в эфире 4 канала заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кабмин в отставку не пойдёт, а вот отдельные министры могут быть уволены. Может уйти в отставку министр социальной политики Марина Лазебная потому что действительно есть проблемы с субсидиями, субвенция. Сегодня как раз было обращение к президенту ассоциации мэров городов, которую возглавляет Кличко. Есть и другие проблемы. Сегодня социальная сфера прибывает в нестабильном состоянии, нужна какая-то такая полусакральная полужертву», – считает эксперт.

«Дальше – министр обороны Таран. Тут нужен другой человек который будет работать в рамках оборонного соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной. Скорее всего, новым министром обороны может быть Юрий Гусев», – сказал Карасев.