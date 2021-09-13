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13.09.2021 09:33 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика
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Карасев назвал «полусакральных полужертв» украинского правительства

Новости УкраиныХотя слухи об отставке всего Кабинета министров Украины не имеют под собой оснований, могут...

Хотя слухи об отставке всего Кабинета министров Украины не имеют под собой оснований, могут быть уволены некоторые министры.

Об этом в эфире 4 канала заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кабмин в отставку не пойдёт, а вот отдельные министры могут быть уволены. Может уйти в отставку министр социальной политики Марина Лазебная потому что действительно есть проблемы с субсидиями, субвенция. Сегодня как раз было обращение к президенту ассоциации мэров городов, которую возглавляет Кличко. Есть и другие проблемы. Сегодня социальная сфера прибывает в нестабильном состоянии, нужна какая-то такая полусакральная полужертву», – считает эксперт.

«Дальше – министр обороны Таран. Тут нужен другой человек который будет работать в рамках оборонного соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной. Скорее всего, новым министром обороны может быть Юрий Гусев», – сказал Карасев.

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