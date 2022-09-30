Карасев назвал сценарии замораживания конфликта на Украине

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Новости Украины

Ситуация на Украине может перейти в статус затяжного конфликта и быть замороженной как минимум до следующего года.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, этими договоренностями может стать частичное выполнение требований РФ – то есть, нейтральный статус Украины.

«Тут может быть какой сценарий? Первое – американцы, действительно, становятся озабочены ядерным апокалипсисом – то, что нас возвращает в 80-е годы ХХ столетия, где эта тема была номер один… И тогда какой-то компромисс, в том числе с возвращением Херсона, Запорожья. Какие там условия будут – не знаю, но договор «Стамбул-1», там же записано: нейтралитет Украины. Но это же тоже наши западные партнеры должны определиться. Дальше, уже Ермак презентовал гарантии безопасности Украины со стороны многих государств. Это может быть такой вариант – это самый оптимистичный сценарий этого, когда поднимаются ставки, потом ядерная ставка, взвинчиваются эти ставки, мир на пороге ядерного апокалипсиса и потом – фух, давайте будем договариваться, давайте не допускать всемирного ядерного ада», – сказал эксперт.

«Может быть вариант другой – это даже не переговоры «Стамбул-2», а замораживание конфликта, промежуточные варианты и все дальше готовятся на 23-й год, у кого больше будет военных возможностей, у кого больше будет мотивации, у кого будут победы, тот и выиграет кампанию 23-го года, и она будет окончательная… В конечном счете, Пакистан и Индия находятся в состоянии войны де-факто и во враждебных отношениях уже более 75 лет. Израиль и сирийцы, Израиль и Египет, Израиль и Иран тоже. Годами, десятилетиями ведется война», – заявил Карасев.