Карасев не понимает, как Порошенко вернет Крым

19.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым – не более, чем предвыборный пиар, потому что такой возможности ближайшие несколько лет Киеву не светит.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти пять лет не было возможности вернуть Крым, как не будет серьёзной возможности его вернуть следующие пять лет. А всё остальное – это выборы. И на фоне молчания насчёт возвращения Крыма у остальных кандидатов, президент хочет показать, что он может это практически осуществить. Но каким образом, какая дорожная карта – пока что непонятно», – отметил Карасев.

По его мнению, единственное, что остаётся Киеву – это донимать ЕС и США своими жалобами и провокациями.

«Мы может только экстраполировать эти пять лет на следующую пятилетку и увидеть, что у власти есть только один путь заниматься крымской проблемой – это давить на наших партнёров, чтобы они, в свою очередь, давили на Россию, вводили новые санкции по поводу Крыма», – добавил эксперт.