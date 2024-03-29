Карасев недоумевает: «В чем смысл войны? Обстрелы будут годами?»

Вадим Москаленко.  
29.03.2024 14:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское руководство не имеет никаких планов в войне и рассчитывает заставить свою страну сражаться ещё долгие годы.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не имеет никаких планов в войне и рассчитывает заставить свою страну сражаться...

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«В чём цель войны, в конечном счёте? Удержать и стабилизировать фронт – мы стабилизировали, президент же говорил. Готовить новое наступление – это год надо, или семь месяцев. В чём смысл тогда мобилизацию проводить? Это тоже надо понимать.

Тактическая цель на данный момент – удержать позиции на фронте, не дать российским войскам продвинуться вперёд. Сделать всё, чтобы Днепр не пал, Запорожье не падёт», – сказал Карасев.

Он возмутился, что в этой ситуации судьба украинского населения уже никого не беспокоит.

«Но что дальше? Годами обстрелы? Или мы ведём войну посуточно: день прошёл, ну и хорошо, давайте дальше? Россия будет дальше мобилизацию проводить для нового наступления? Что тогда делаем мы? Если война, то дайте план на три-четыре года.

Хорошо, ест план – освободить территории. Надо подсчитать, а сколько это лет, сколько ресурсов надо будет. Какие могут быть факторы, чёрные лебеди. Это меняя больше всего беспокоит – все втянулись в азартную игру, а это кровь, жизни и разрушения на Украине. Судьба Украины на кону. И никто не может остановиться», – резюмировал эксперт.

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