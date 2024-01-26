Карасев: Немцы предадут США и вернутся к России

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Это сейчас германские политики клянутся в верности США, а на самом деле, они только и ждут, когда Америка где-нибудь поскользнётся, чтобы восстановить связи с Россией.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америке важно было использовать вторжение Украины в Россию для того, чтобы разорвать энергетические и любые связи между Германией и Россией. Я думаю, это на время. Немцы притворяются. Шольц притворяется, Писториус притворяется – кстати говоря, это все друзья и воспитанники Шрёдера. Они сейчас бьют челом американцам, хотят показать, что они верные друзья Америки, верные союзники, и Россия для них – враг. Но, наверное, только и ждут, пока Америка где-то там поскользнётся, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили, прежде всего, энергетические, а потом и экономические связи с Россией. Потому что без России Германии будет тяжело. Где ресурс брать? Ресурс энергетический, ресурс полезных ископаемых. Где рынок немецких машин, немецкой бытовой техники, автопрома и так далее», – сказал Карасёв.

Он добавил, что именно разрыв между Россией и Германией был целью расширения НАТО на восток.

«Америка в этом смысле выполнила задачу, она разорвала Россию и Германию. И я думаю, Америка ставила – как раз в этом состояла задача расширения НАТО на восток. Потому что НАТО основалось для чего – чтобы сдерживать Советский Союз и контролировать Германию. Влиять на Европу, контролировать Германию и сдерживать Россию – тройственная формула первого генсека НАТО», – заявил политолог.