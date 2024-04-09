Карасев обрисовал черты возможного компромисса по Украине

Анатолий Лапин.  
09.04.2024 12:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Перемирие на Украине может быть достигнуто в результате компромисса, когда подконтрольная Киеву часть идет в НАТО, а остальная часть закрепляется за Россией. Об этом в эфире своего видеоблога завил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В противном случае, по мнению Карасева, Запад может полностью прекратить поддержку Украины и она потеряет еще больше территории.

Перемирие на Украине может быть достигнуто в результате компромисса, когда подконтрольная Киеву часть идет...

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«Предлагает Запад сделку: остановка войны. Китай поддерживает и так далее. В обмен на это Украина получает приглашение в НАТО. Кстати говоря, не исключаю, что на юбилейном саммите в Вашингтоне в июле месяце может это быть, сейчас все будут работать на это, чтобы в июле месяце Украина получила, война заканчивается, Россия получает свои 20% оккупированных территорий, их международно никто не признает, но тем не менее де-факто соглашаются с этим. Но чего мы жертвуем этими землями – в обмен на военно-стратегический статус, новый, мы получаем защиту, 5-я статья. Второе – мы получаем мир.

Если мы отказываемся, какие у нас альтернативы? Первое – Россия продолжает наступление, а Запад помощи может не дать. Мы еще больше теряем территории, жизни уходят, Харьков, тут Одесса, а там еще Запорожье. Ты потерял Мелитополь, свой родной город, но Запорожье еще Украина. А если война будет продолжаться, а Запад не сможет помогать, потому что мы не согласились на выгодные, с его точки зрения условия, – ну, не хотите, так не надо – сами защищайтесь, – мы так можем еще больше потерять», – заявил Карасев.

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