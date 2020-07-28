28.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Карасев объяснил на пальцах, почему ЛДНР не террористы


Республики Донбасса не являются террористическими, хоть их так часто и называет украинская пропаганда.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас ДНР/ЛНР называли террористами. Ну какие они террористы? Они же никогда не занимались террором внутри Украины. Они не закладывали бомбы в метро и так далее. Я, когда началось это все, был в Северной Ирландии, в Белфасте, и изучал этот опыт. Я понимаю, там была война в городе, там бомбы взрывались, там люди гибли в супермаркетах, в метро и так далее. Вот это террор был. Ирландской республиканской армии террор был.

А это другое. Это сепаратистами можно назвать, незаконными вооруженными формированиями, бандиты, по-разному и так далее. Но не террор, в Украине этого не было», – заявил Карасев.

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