Карасев объяснил, почему капитуляция России невозможна

Вадим Москаленко.  
05.03.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине и странам запада не получится добиться капитуляции России, потому что для этого нужна полная экономическая изоляций.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине и странам запада не получится добиться капитуляции России, потому что для этого нужна...

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«Полной капитуляции не будет ни у кого. Чтобы была полная капитуляций, надо либо чтобы все были против Украины, и заставили её, но мы видим, что этого нет. Или полная изоляция России», – сказал Карасев.

Однако он подчеркнул, что это невозможно даже при совместных усилиях всего Запада.

«Но полностью изолировать Россию невозможно, потому что Китай, Иран, БРИКС и так далее. Когда Германию смогли изолировать – это были наиболее серьёзные страны, англосаксы и Советский Союз, это была одна история. А сегодня нельзя изолировать Россию, нет такой коалиции как англосаксы плюс Китай.

Сейчас идёт война коалиций, при дружественном нейтралитете относительно России мирового большинства, Глобального Юга, и так далее. Равенство силы», – сказал Карасев.

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