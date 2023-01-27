Карасев объяснил, зачем Запад начал лихорадочно передавать Украине танки

США и другие страны Запада запустили срочную передачу танков и тяжелого вооружения Украине, потому что увидели череду поражений ее армии и поняли, что не смогут остановить Россию иначе.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они видят, что сложная ситуация на фронте, и что одним оборонительным оружием Россию не остановить. Мы же Соледар сдали, вынужденно сдали. Сейчас Угледар, Бахмут идет. Поэтому задача у Америки, а что, она может допустить наступление России? Тяжелое решение для них. А для немцев, посмотрите, – с далеко идущими последствиями «Леопарды». Это открывает для Германии, скажем так, новое позиционирование военно-политическое…

Они пошли не потому, что у них есть план какой-то. К сожалению, у них нет плана, они реагируют на то, что делает Россия. У американцев и немцев нет плана. Говорить о том, что не дать победить России на поле боя в Украине или, как сказал Шольц, выступая в Давосе: «Мы должны нанести поражение агрессии России на территории Украины». Это не план, это реагирование». Значит, они понимают, что ситуация на поле боя сложная очень, и для того, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины против России, необходим новый пакет», – объяснил Карасев.

По его словам, при этом, даже если эти поставки не помогут Киеву победить, то конфликт может быть заморожен.

«Если Америка, США, придет к выводу, что на поле боя нет перелома, стратегического перелома – стратегический перелом, еще раз говорю, это когда освобождение побережья Азовского моря – имеется в виду Запорожская область, Херсонская область и Крым, реальный… значит, тут два выбора, плюс, на фоне ядерных пугалок России. Либо договариваться с Россией, либо идти на перемирие, заставлять нас идти на перемирие и зафиксировать хоть какую-то прибыль, либо вводить НАТОвский контингент», – заключил он.