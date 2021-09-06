Карасев объяснил, зачем Зеленскому нужны пустые разговоры о встрече с Путиным

06.09.2021 15:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Заявления о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным нужны главе украинского государства Владимиру Зеленскому, чтобы во время следующей предвыборной кампании он мог отбивать атаки своих критиков.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, двухсторонних прямых переговоров между президентами, по мнению эксперта, не будет, потому что эта встреча не нужна Зеленскому.

«Выборы скоро, идет на второй срок. Встречаться с Путиным – зачем? Это надо, чтобы решение было, чтобы он приехал и сказал: «Я привез вам мир, я привез вам вот это, я привез вам Крым, я привез вам Донбасс. Я обещал – я восстановил». Никто же на это не пойдет», – говорит эксперт.

«Понятно, почему Зеленский все время говорит: «Я хочу встречи с Путиным, я хочу встречи с Путиным». Потому что у него избиратель есть. Но встречи не будет. Ему когда скажут на предвыборных кампаниях «Вы не добились мира», а вы обещали нам мир, он скажет: «Я делал все, я Путину предлагал такой вариант, такой вариант. Путин не захотел». И, как вишенка на торте: «Ключи от мира на Донбассе где находятся? У Путина». Вот и все, это классика жанра», – заявил Карасев.