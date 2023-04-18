Карасев объявил о последнем шансе Украины: «Потом будет истощение»

Вадим Москаленко.  
18.04.2023 17:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Готовящееся наступление будет последним шансом ВСУ повернуть войну в свою пользу, потому что в случае его провала придётся много лет собирать по миру вооружение.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Готовящееся наступление будет последним шансом ВСУ повернуть войну в свою пользу, потому что в...

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«К осени активные боевые действия закончатся. И тут очень важный момент – у нас это если не последний, то предпоследний шанс на успешное контрнаступление. Поэтому оно должно быть успешным. Потом война остановится. На новое наступление надо будет опять собирать танки, это не один год, полтора года как минимум. Не знаю, будет ли заморозка, но просто истощение военных сил.

И даже если у России нет военного истощения, она дала понять, что будет идти до конца. Тем более у них ВПК работает, да и, по их же Конституции, часть оккупированных территорий уже находится в субъектах РФ», – сказал политолог.

Карасёв подчеркнул, что Киеву сейчас важно придерживаться мирной риторики, чтобы в случае провала наступления можно было быстро добиться перемирия.

«А Китай и Бразилия могут сказать: «Не надо, мы за мир». Сейчас они за перемирие, а против Россия, мы и Штаты. А вот к осени всё может поменяться, и может остаться только Россия. Если у них не будет серьёзного поражения, они могут продолжать», – подытожил эксперт.

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