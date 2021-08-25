Карасев объявил украинцев носителями «имперского кода величия»

25.08.2021 12:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина являлась создательницей Российской империи, поэтому ее нельзя считать постколониальной страной.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, поэтому у Украины должен быть «имперский код величия», а не стенания по постколониальному прошлому.

«Великая Украина – вот, что должно быть. Как Великая Британия, как сейчас Китай и так далее. Вот еще один момент независимости – у нас почему-то принято думать, что наша независимость имеет постколониальный характер, что это постколониальная страна, постколониальный народ. Сегодняшний парад и многие вещи, и выступление Зеленского о том, что строим самолеты, три самолета «Антонова», и в том числе амбиции, перспективы, свидетельствуют о том, что мы не постколониальная страна – мы постимперская страна, с имперским величием, по крайне мере, в амбициях. И это тоже неплохо», – скзаал эксперт.

«В конечном счете не надо забывать, что Украина была в составе этой большой империи, трехсотлетней, с Петра I как один из учредителей этой империи. Как в своем время Шотландия, в начале XVIII столетия, создала Великую Британию. Шотландия, не Англия. Южная часть Британских островов, Шотландия, сделала Великую Британию. И Украина делала большую империю. Поэтому не надо забывать этот имперский код величия государственности Украины и понимать, что мы – не колониальный народ, а постимперский народ, который может создавать и не просто получать независимость, но и обеспечивать себе субъектность позитивную и, конечно же, суверенитет», – заявил Карасев.

При этом поздравлял Украину Карасев на русском языке.