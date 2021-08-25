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25.08.2021 12:39 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Карасев объявил украинцев носителями «имперского кода величия»

Новости УкраиныУкраина являлась создательницей Российской империи, поэтому ее нельзя считать постколониальной страной. Об этом в...

Украина являлась создательницей Российской империи, поэтому ее нельзя считать постколониальной страной.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, поэтому у Украины должен быть «имперский код величия», а не стенания по постколониальному прошлому.

«Великая Украина – вот, что должно быть. Как Великая Британия, как сейчас Китай и так далее. Вот еще один момент независимости – у нас почему-то принято думать, что наша независимость имеет постколониальный характер, что это постколониальная страна, постколониальный народ. Сегодняшний парад и многие вещи, и выступление Зеленского о том, что строим самолеты, три самолета «Антонова», и в том числе амбиции, перспективы, свидетельствуют о том, что мы не постколониальная страна – мы постимперская страна, с имперским величием, по крайне мере, в амбициях. И это тоже неплохо», – скзаал эксперт.

«В конечном счете не надо забывать, что Украина была в составе этой большой империи, трехсотлетней, с Петра I как один из учредителей этой империи. Как в своем время Шотландия, в начале XVIII столетия, создала Великую Британию. Шотландия, не Англия. Южная часть Британских островов, Шотландия, сделала Великую Британию. И Украина делала большую империю. Поэтому не надо забывать этот имперский код величия государственности Украины и понимать, что мы – не колониальный народ, а постимперский народ, который может создавать и не просто получать независимость, но и обеспечивать себе субъектность позитивную и, конечно же, суверенитет», – заявил Карасев.

При этом поздравлял Украину Карасев на русском языке.

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