Карасев объявил Украину «победителем в СВО»

27.06.2022  16:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина ни по каким критериям могла бы получить статус кандидата в члены ЕС, если бы не геополитические амбиции Запада.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ни по каким критериям могла бы получить статус кандидата в члены ЕС, если...

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«Если говорить о последних институциональных решениях, которые закрепляют, институционализируют победу Украины в СВО. Не в войне, чтобы не было обвинений в пропаганде и закидательством чепчиками, и шапками. То, что мы победили в СВО, а Россия её проиграла, – это то, что Украина получила фактически статус кандидата в члены ЕС», – говорит Карасёв.

По его мнению, ЕС готов быстро дать Украине членство, потому что для него сейчас важны другие критерии.

«Если уж Украину берут, а фактически берут в ЕС. Я не думаю, что долго продлится кандидатство и членство, потому что ЕС будет другой. Он будет другой, уже другой, трансформируется. Всегда в ЕС брали по критериям экономическим.

Сегодня будут брать в ЕС по критериям не столько по критериям политико-эконмическим, сколько геополитическим и стратегическим. Украину берут больше с этих позиций, в этой оптике, в этих опциях. А не в том, что она созрела для того, чтобы быть членом ЕС или кандидатом в члены ЕС», – резюмировал политолог.

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