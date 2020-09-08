Карасев осознал: «ЛДНР не будут распущены»

08.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Конфликт в Донбассе продолжится в замороженном виде, поскольку условия интеграции в состав Украины, прописанные в Минских соглашениях, трактуются участниками по-разному и не устраивают ни одну из сторон.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрим по самим территориям ОРДЛО. Фокин сказал (я его не критикую), что надо автономию, правительство своё, автономную республику, парламент и т.д. А в Минских соглашениях нет автономной республики, там есть особенности местного самоуправления. Понимаете, есть разница между территорией и местностью. Речь идет о местной власти. Россия говорит – это не местная власть, а особый статус, а Украина говорит, что особый статус – это местная власть…

Скажите, может сегодня Донбасс пойти на то, что они сегодня распустят ДНР и ЛНР и перейдут на местное самоуправление? Нет, не перейдут, потому что тогда полностью меняется концепция интеграции этих территорий в состав Украины с точки зрения России, ЛНР и ДНР. А можем мы согласиться, что они войдут туда как ДНР и ЛНР, как территории (не как местности, а как территории)? Тоже нет.

Какой выход? Либо как-то дальше продолжать согласовывать, искать компромиссы и т.д., выборы. Очень длительный процесс. Либо замороженная ситуация до какого-то времени. Либо потом всё будет решено – либо у нас всё будет плохо, и они смогут навязать свою позицию, либо у них всё будет плохо, и тогда мы навяжем свою позицию. Вот такая ситуация получается. Нет хорошего выхода из этой ситуации», – заявил Карасев.

Кроме того, политолог отметил факторы усугубляющие конфликт.

«Это вам не Северная Ирландия, потому что там речь шла об Ирландии и Англии в рамках ЕС и НАТО, это союзники по блоку. Дело в том, что проблема ДНР, ЛНР и Украины – это еще проблема Украины и России. Проблема их взаимоотношений или конфликта Украины и России. Нашего конфликта. А кто-то говорит – война, национал-освободительная война с Россией и так далее», – подчеркнул Карасев.