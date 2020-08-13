Карасев переобувается: «Не играйте с огнем! Украинцы захотят стать частью России»

13.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Проводимая киевским истеблишментом политика тотальной украинизации, разделяющая свой народ на «правильных» и «пророссийских», приведёт к тому, что часть народа рано или поздно действительно перестанет считать Украину своей родиной.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, ранее поддерживавший майданщиков и ничего не имевший против тотальной украинизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо понимать, что Украина – это понятие не этническое, а географическое. А для многих оно этническое. Поэтому и начинают говорить, что есть «украинская Украина», которая этнически чистая, а есть «неукраинская или пророссийская Украина». Вдумайтесь, какой абсурд: «пророссийская Украина».

Так вы доиграетесь этими нарративами, если вы будете говорить этим людям, что они не настоящие украинцы, а какие-то пророссийские. И они подумают и скажут: «А где наше отечество, если нас тут не уважают, и делают из нас каких-то чужаков и «других». Тогда и наше отечество где-то там должно быть». А они, так называемые пророссийские украинцы [решат], что их отечество – Украина.

Поэтому не играйте с огнём. Украина – понятие не этническое, и не националистическое, а мультинациональное и географическое», – призвал Карасёв.