Карасев: Пока что НАТО подкидывает оружие, а осенью будет предлагать России «похабный мир»

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Сейчас, по итогам саммита НАТО, Запад подкинет Украине еще оружия и боеприпасов, а к осени начнется выход на мирные соглашения.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, не исключено, что для достижения перемирия Украине придется отказываться от риторики «перемоги».

«В принципе, военно-оперативная ясность будет к осени. И тогда уже, как я говорил, Западу придется решать. И решать не членство в НАТО – это на потом, а то, что делать с войной в Украине, как решать эту головоломку. Потому что без этого, какой смысл членства в НАТО? Чтобы НАТО воевало? Оно не будет воевать за Украину… Понятно, что каждый говорит о победе своей, но никто не знает, в чем эта победа будет. Может, придется пересматривать цели победы в этом новом общественном договоре о войне и мире, который придется перезаключать или заключать украинцам с властью осенью. И на Западе какие цели? Может, придется от каких-то максималистских целей отказаться, понимая, что в краткосрочном периоде этот вопрос не решить, и придется его передвигать на более реалистичный, но поздний срок… Наверное, сейчас дадут еще довооружиться нам, должны показать результат, и осенью уже окончательно будет какое-то решение – либо продолжать войну, либо выходить из войны, в том числе начинать какое-то мирное урегулирование и искать более рационалистичный и реалистичный вариант предоставления гарантий Украине», – заявил Карасев.