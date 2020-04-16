Карасев: Порошенко разменяли на Черновол

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский заключил ситуативный союз со своим предшественником Петром Порошенко, для которого еще год назад обещал стать приговором.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не исключаю, что если не будет хватать голосов, «Европейская солидарность» может поддержать изменения в регламент и поддержать [соответствующий] закон. Есть, конечно, противоречия между Порошенко и Коломойским, а тем более, Порошенко тоже на этом может получить дополнительные очки, у него рейтинг сейчас растет.

Во-вторых, у него тоже сейчас более-менее неплохие отношения с офисом президента и с президентом. Уже офис генпрокурора не говорит же о том, что подозрение по Порошенко есть и он должен ходить [на допросы]. Нет, они взяли в качестве символической жертвы Татьяну Черновол. Но ничего там не будет, здесь соглашусь с Портновым.

Поэтому, здесь понятно, по Порошенко ничего не будет. Я не говорю, что здесь уже стабильно оформленная какая-то коалиция или сотрудничество, но тем не менее, ситуативное партнерство мы видим. И президент тоже все больше и больше начинает двигаться в эту сторону, где находится, скажем так, право-патриотические или национально-патриотические политические силы», – заявил Карасев.