Карасев потребовал обуздать везде сующих свой нос галичан

09.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это постимперское государство, которое не было колонией и не должно строиться по принципу навязывания идеологии представителями двух западных областей.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, Украина должна строиться как государство, состоящие из разных наций, а не пропагандировать западноукраинский национализм.

«У меня вопрос – а какое право две области имеют навязывать свой нарратив региональный всей стране. С этим надо разбираться. Почему Институт национальной памяти навязывает этот нарратив, Львовской и Ивано-Франковской области, всей стране?.. По своему этнокультурному и лингвистическому составу Украина – постимперия, она не является пост-колонией. Если постимперия, значит, по-другому надо эту территорию беречь.

Потому что если вы будете тут строить нацию по восточно-европейскому или венгерскому образцу, то у вас эти все территории со временем уйдут, потому что они не будут оставаться в рамках страны, где один единый нарратив навязывается двумя областями», – заявил Карасев.