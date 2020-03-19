Карасев потребовал покончить с детством и разогнать Раду

19.03.2020, Киев, Максим Карпенко

В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса Украине пора заканчивать с непрофессионализмом в правительстве и парламенте и проводить перевыборы Верховной рады.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, люди, которые сегодня составляют большинство в парламенте, непрофессиональны и не смогут справиться с возникающими задачами.

«Наш парламент мы формировали в условиях весёлого мирного времени, избрание его было. Ситуация со сменой правительства показала, что сейчас идет запрос на опытных, профессиональных управленцев и людей. Так почему в Кабмине этот запрос идет на уровне Кабмина? Мы поменяли Кабмин, туда, как говорит президент, пришли профессионалы, управленцы и так далее. А в парламенте у нас еще остаются люди, которые к профессиональному управлению отношение имеют очень и очень косвенное. Я думаю, что это детство должно закончиться», – заявил Карасев.

То же самое, по его словам, нужно делать и с правительством, которое, хоть и обновилось, но все равно не соответствует вызовам.

«Сейчас должны наоборот, все объединиться, думать о том, как создать правительство антикризисное, народного доверия. Я не думаю, что правительство Шмыгали справится с этой ситуацией. Если оно справится с коронавирусом, то оно не справится с экономическими последствиями коронавируса. И тут надо будет всех привлекать, лучшие силы страны для того, чтобы сформировать новый Кабмин, чтобы сформировать новый парламент, поменять всю политику», – считает политолог.