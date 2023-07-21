Карасев предлагает Украине определиться, стоит ли продолжать воевать

Анатолий Лапин.  
21.07.2023 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Население Украины должно определиться, готово ли оно воевать до предела или может согласиться с нынешним положением дел.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины должно определиться, готово ли оно воевать до предела или может согласиться с...

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По мнению Карасева, политики не могут брать на себя ответственность за колоссальные жертвы, которые несет страна без четких перспектив победы.

«Мы не про территориальную целостность говорим, мы говорим про войну. Перемирие, мир или война и так далее. Можно выборы провести – я же говорю, народ должен решить, потому что сейчас война – это война и Зеленского, и народа. И так оно должно быть, и было. Но если идет вопрос так, что мы должны идти на все жертвы, это уже должен народ сказать, политикам это слишком – брать на себя такую ответственность. Потому что цена войны. И, главное, есть расчет на победу?

Одно дело, когда вы четко понимаете, что победа будет. Другое дело, есть ли для этого возможности – военные, технические, стратегические и так далее. Если мы говорим о том, что войну нельзя выиграть или наступление не может быть успешным без самолетов F-16, то тогда у меня вопрос – а может ли быть победа военная без самолетов F-16?», – заявил Карасев.

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