Карасев предложил забыть о потерянных территориях – но только на время

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 560
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет в обозримом будущем одержать абсолютную победу над Россией, а, значит, нужно забыть на время о потерянных территориях ради сохранения населения и оставшейся государственности.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет в обозримом будущем одержать абсолютную победу над Россией, а, значит, нужно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


По мнению Карасева, цена войны слишком высока для того, чтобы продолжать платить ее дальше.

«Или абсолютная военная победа, – а она невозможна сегодня абсолютно ни для кого, по крайней мере пока, причем еще не понятно, для кого. Либо, если нет шанса, возможности на абсолютную победу в войне, значит, думайте, как выиграть мир, сохранить людей, сохранить государственность, сохранить Украину, сохранить украинцев. Что важнее – Украина как историческая и геополитическая единица или 17% оккупированных территорий?

Причем, речь не идет об отказе от этих территорий, речь идет – первое, что эти территории на данный момент невозможно или сложно, очень цена большая для того, чтобы их освободить – об этом идет речь. Отложить эти задачи на несколько лет. У истории длинный путь – и Китай, и Финляндия, Германия, все, что угодно тут можно. И работать дипломатическим путем. Есть экономические методы, дипломатические методы, гуманитарные методы – пожалуйста. Стоит ли такая цена войны? А если на это не согласиться, у нас мира никогда не будет», – рассуждал Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть