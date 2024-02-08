Карасев предложил забыть о потерянных территориях – но только на время

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Украина не сможет в обозримом будущем одержать абсолютную победу над Россией, а, значит, нужно забыть на время о потерянных территориях ради сохранения населения и оставшейся государственности.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, цена войны слишком высока для того, чтобы продолжать платить ее дальше.

«Или абсолютная военная победа, – а она невозможна сегодня абсолютно ни для кого, по крайней мере пока, причем еще не понятно, для кого. Либо, если нет шанса, возможности на абсолютную победу в войне, значит, думайте, как выиграть мир, сохранить людей, сохранить государственность, сохранить Украину, сохранить украинцев. Что важнее – Украина как историческая и геополитическая единица или 17% оккупированных территорий? Причем, речь не идет об отказе от этих территорий, речь идет – первое, что эти территории на данный момент невозможно или сложно, очень цена большая для того, чтобы их освободить – об этом идет речь. Отложить эти задачи на несколько лет. У истории длинный путь – и Китай, и Финляндия, Германия, все, что угодно тут можно. И работать дипломатическим путем. Есть экономические методы, дипломатические методы, гуманитарные методы – пожалуйста. Стоит ли такая цена войны? А если на это не согласиться, у нас мира никогда не будет», – рассуждал Карасев.