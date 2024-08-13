Карасев предостерегает: Россия скоро начнет ковровые бомбардировки вторгшейся группировки ВСУ

Объявленная российскими властями эвакуация населения из приграничных территорий – предвестник ковровых бомбардировок, которым подвергнутся ВСУ, участвующие во вторжении.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тому, что они активно проводят сейчас эвакуацию, замысел такой – убрать оттуда своих граждан и потом ковровыми бомбардировками , как это было в Чечне, лупить… На тех зачищенных от своих же граждан территорий, эвакуированных в безопасные места, начнется работа российской авиации. Там придется тяжело – надо будет решать вопрос: или выводить войска, сберечь…», – сказал Карасев.

«В принципе, информационно-политическую часть этот курский рейд, свою задачу выполнил. Побушевали, шороху навели, трясло Российскую Федерацию несколько дней, а дальше надо смотреть – если есть возможность для того, чтобы закрепиться и эту территорию осваивать, иметь соответствующие противовоздушные средства для того, чтобы сбивать российскую авиацию, которая будет КАБами или просто неуправляемыми бомбами херачить по территории…

Гоняться за мобильными группами никто не будет – это бессмысленно и потеря времени. А вот так всю территорию зачистить бомбами – это они будут делать. Поэтому тут надо нашим генералам и главкомам разного уровня придется выбирать – или на этом операцию завершать, посчитав, что она достигла военно-политических целей, либо действовать дальше», – заявил Карасев.