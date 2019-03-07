Карасев причитает о грядущем разделении Украины на галицкую и русскую части

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Из-за своей антирусской националистической политики Киев не сможет построить в пределах территории Украины единое государство.

Об этом в эфире телеканала «UKRLIFE.TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пределах территории современной Украины мы нацию не построим. Мы можем построить только несколько наций: одну западноукраинскую, а другой будет русская нация Восточной Украины. Мы уже сейчас их разделяем, потому что чем больше мы будем навязывать эту провинциальную, региональную западноукраинскую модель нации на всю остальную территорию, тем больше мы будем людей от этого отвращать, и они поневоле будут становиться другими националистами, более пророссийскими», – сказал он.

Также Вадим Карасев подчеркнул, что виной этому радикальный украинский национализм, который приводит к дискриминации значительной части населения Украины.

«Нам нужен мягкий национализм, включающий и инклюзивный, а не исключающий, эксклюзивный национализм, который исключает всех: если ты не говоришь на каком-то языке, который кому-то нравится, значит ты уже какой-то недоукраинец, или ещё по каким-то мерилам», – добавил эксперт.