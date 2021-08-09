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09.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Украина
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Карасев причитает: Русскоязычные украинцы массово становятся украинскими русскими

Новости УкраиныЗаконом о тотальной украинизации и различными блокадами в отношении Крыма и Донбасса Киев добился...

Законом о тотальной украинизации и различными блокадами в отношении Крыма и Донбасса Киев добился противоположного тому, чего добивался.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что имеется в виду «Крым – наш?», полуостров или люди? Крымчане наши или нет? Так они русскоязычные, а почему тогда гуманитарную языковую политику проводим? Вопреки русскоязычным, которые живут в Крыму или в ДНР. Они были русскоязычными украинцами, а сейчас они уже украинские русские», – сказал эксперт.

«Пример: венгры Закарпатья. Мы же не говорим – венгероязычные украинцы? Потому что они венгры, это нация. Русскоязычные на Донбассе, и на подконтрольной территории, это не русские, которые просто проживают на территории Украины, многие говорят, что мы русскоязычные украинцы. И что мы делаем? Мы гуманитарной политикой, экономической блокадой, и так далее превращаем их уже в русских, которые проживают на юридически ещё территории Украины!» – сокрушался Карасёв.



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