Карасев признал, что Россия не проигрывает на Украине

09.05.2022  17:34 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США необходимо поражение РФ только в Восточной Европе, чтобы сделать второстепенной страной, но оставить способной противостоять Китаю.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сегодня поражение России рассматривается в некоторых стратегических кругах, стратегических элитах на Западе в таком ослабленном виде – как ослабленный игрок. Причём Россия должна оставаться единой, милитаризованной частично, но второстепенной страной, которая сможет противостоять и быть соперником Китаю.

Главное обеспечить поражение РФ в Восточной Европе, на Украине для того, чтобы повернуть Россию на Восток, но не вместе с Китаем, а против Китая. Возможно, такой сценарий и будет реализовываться, но это только один из сценариев», – рассказал Карасёв.

При этом он признал, что пока Россия не имеет каких-то масштабных поражений на Украине.

«Но мне, кажется, сегодня говорить про то, что какое-то масштабное военное поражение приведет к падению режима Путина еще рано. Потому, что масштабного, полного военного поражения у России нет», – признал украинский политолог.

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