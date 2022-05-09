Карасев признал, что Россия не проигрывает на Украине
США необходимо поражение РФ только в Восточной Европе, чтобы сделать второстепенной страной, но оставить способной противостоять Китаю.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня поражение России рассматривается в некоторых стратегических кругах, стратегических элитах на Западе в таком ослабленном виде – как ослабленный игрок. Причём Россия должна оставаться единой, милитаризованной частично, но второстепенной страной, которая сможет противостоять и быть соперником Китаю.
Главное обеспечить поражение РФ в Восточной Европе, на Украине для того, чтобы повернуть Россию на Восток, но не вместе с Китаем, а против Китая. Возможно, такой сценарий и будет реализовываться, но это только один из сценариев», – рассказал Карасёв.
При этом он признал, что пока Россия не имеет каких-то масштабных поражений на Украине.
«Но мне, кажется, сегодня говорить про то, что какое-то масштабное военное поражение приведет к падению режима Путина еще рано. Потому, что масштабного, полного военного поражения у России нет», – признал украинский политолог.
Спасибо!
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