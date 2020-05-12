12.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина
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Карасев призвал к возрождению… украинской империи


Украинцы – это нация, создающая империи, потому и национализм должен быть не западноукраинским, а великоукраинским.

К такому выводу в эфире телеканала «Наш» пришел известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ностальгирую за великоукраинским национализмом. Не за западноукраинским, а великоукраинским национализмом. Который не является национализмом этническим, а национализмом экономическим, имперским, я бы сказал. Украина – это имперообразующая страна с имперским прошлым и у нее территория – посмотрите, это же имперская территория вся. Она же собрана была.

А нам навязывают нацию одну, региональный нарратив и этнический, навязывают всей стране. Еще раз говорю – колонии не строили самолеты, они не строили космические корабли, не строили культуры. В колониях нет академии наук, театров и так далее – нету этого. Это же очень важный момент. Если мы в сознании себе зарубим, что мы колония – мы и будем экономической колонией, мы будем рабочую силу поставлять», – заявил Карасев.

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