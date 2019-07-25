Карасев призвал новую власть либо полностью открыть, либо наглухо заблокировать Крым

25.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители Украины должны иметь возможность свободно и беспрепятственно ездить на отдых в Крым, чтобы поддерживать там средний бизнес и напоминать местным жителям, что они якобы украинцы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, вопреки открытой статистике, Карасев утверждает, что «русские туда не едут».

«Крым де-юре украинский, де-факто – российский. Что с этим «счастьем» делать? Сделайте его не просто украинским Крымом на словах, а для украинцев, чтобы сейчас украинцы туда ехали, отдыхали, оставляли гривну, их там ждут. Весь средний бизнес: кафе, рестораны, частные гостиницы ориентировались всегда на Киев, на Украину, потому что с материковой Украины приезжали, русские туда не едут.

Если аннексия, закрывайте границу, принимайте закон, и если кто-то проехал-прошмыгнул – он нарушил закон, он враг, его надо сажать. Вам придется определяться. Моя позиция такая, что пока Крым российский де-факто, мы вернуть его военным путем не можем, нам остается либо сделать его не только украинским де-юре, но и для украинцев де-факто. Либо давайте закрывать, строить новую стену, как была «берлинская стена», и никого не пропускать.

Я к тому, что если мы не можем военным или дипломатическим путем вернуть, пусть на низовом уровне, так называемая ризома, корни травы, не с помощью столпов, когда государство решает, а с помощью нормадов, нормадических стратегий, когда «всадники» прорываются на машинах туда, просто едут отдыхать, чтобы крымчане, которые там вынуждены проживать, понимали, что есть контакт с украинцами с материка, что это такой же украинец, как и он.

Мы их можем изолировать, и они скажут: «Все, нас изолировали от Украины, мы уже русские будем», и тут на все века», – резюмировал эксперт.