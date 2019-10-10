10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Мнение, Общество, Политика, Украина
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Карасев призвал украинских военных не спекулировать статусом «ветеранов»

Спекуляции статусом участников войны со стороны ветеранов «АТО» зачастую превращают ветеранские собрания в политические акции.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие говорят, что у нас война. Национально-освободительная с Россией. Она будет продолжаться. Это разные вещи. Я рассказывал, у нас и в российской Чечне отказались от такой формулировки, хотя в публицистике был такой нарратив. Это контртеррористическая операция.

Да, ты ветеран войны, ты герой, звезда, но ваши собрания носят частный характер. Как ветераны сели, попили водочки, и разошлись. Но, когда вы выходите и говорите, что вы герои, война продолжается. Говорите, что вы участники войны, и вы должны нас любить. Это все превращается в публичную акцию. Есть разница между частным собранием ветеранов и между политической акцией. Важно формулировать правильно нарративы. Ветеран войны с Россией или участник АТО», – заявил эксперт.

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