Карасев призвал Украину не дразнить русского медведя, а стать мостом

20.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина имеет уникальное геополитическое положение, которое позволяет ей быть мостом между Западом и Востоком. Один из таких мостов, – газотранспортную систему – Украина уже потеряла.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, в противном случае, если не строить мосты, то Украина превратится в форпост для чужих государств против Китая и России.

«Что у нас есть сегодня? У нас есть хорошее геополитическое положение, но это может быть по-разному геополитическое положение. Мы можем его использовать как военный форпост против России, чего хотят британцы. Вот этого же они хотят – своими военно-морскими силами шастать возле Крыма и троллить, палкой дразнить русского медведя. Или это может быть территория стабильности», – сказал Карасев.

«В каком смысле? Чтобы сюда шли инвестиции. Такой внутренний европейский офшорчик, страна-мост, чтобы здесь встречались бизнесы, потому что Украина – это ворота Евразии в Европу, того же Китая, кстати, в Европу и ворота Европы на восток. Но вы знаете, что мы уже один мост потеряли – ГТС – это же тоже мост был. Это мост прокачки газа из России в Европу. И мы этот мост сами же бездарно провалили. Значит, теперь надо другие мосты строить. Я не знаю, что лучше строить – военные базы здесь других стран против Китая, России и так далее, либо строить новые мосты – торговые, экономические и прочие», – заявил Карасев.