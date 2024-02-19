Карасев призвал Украину отказаться от играющих на Россию нарративов
Руководство России искренне хочет остановить войну.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин хочет мира. Это не то что дипломатическая ловушка, что «Мы готовы к переговорам, а Украина не готова». В выступлениях Путина постоянно идёт, что Стамбульские соглашения сорваны, сорвал это Джонсон, уже бы давно не было войны, Запад надавил, и так далее.
Он постоянно возвращается к этим Стамбульским соглашениям. И не только с точки зрения пиара. А потому что он действительно не хочет большой войны. И это действительно их нарратив, что война началась в 2014 году, а он хочет остановить войну. СВО – это обстановка войны», – сказал Карасев.
Он подчеркнул, что многие украинские нарративы только вредят Киеву.
«И когда у нас говорят, что война началась в 2014 году, вы даёте хороший пас для нарратива противника. Потому что нам тогда скажут: «В 2014 году вы начали войну против жителей Донбасса, а мы тут реагируем».
Нашим надо понимать, когда они что-то болтают. Сегодня война нарративов, это серьёзный вопрос», – добавил эксперт.
Спасибо!
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