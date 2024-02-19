Карасев призвал Украину отказаться от играющих на Россию нарративов

Вадим Москаленко.  
19.02.2024 15:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 949
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Руководство России искренне хочет остановить войну.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство России искренне хочет остановить войну. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Путин хочет мира. Это не то что дипломатическая ловушка, что «Мы готовы к переговорам, а Украина не готова». В выступлениях Путина постоянно идёт, что Стамбульские соглашения сорваны, сорвал это Джонсон, уже бы давно не было войны, Запад надавил, и так далее.

Он постоянно возвращается к этим Стамбульским соглашениям. И не только с точки зрения пиара. А потому что он действительно не хочет большой войны. И это действительно их нарратив, что война началась в 2014 году, а он хочет остановить войну. СВО – это обстановка войны», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что многие украинские нарративы только вредят Киеву.

«И когда у нас говорят, что война началась в 2014 году, вы даёте хороший пас для нарратива противника. Потому что нам тогда скажут: «В 2014 году вы начали войну против жителей Донбасса, а мы тут реагируем».

Нашим надо понимать, когда они что-то болтают. Сегодня война нарративов, это серьёзный вопрос», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть