Карасев пророчит страдания и смену элит для ЕС

09.09.2022  12:39 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, ЕС, Кризис, Украина, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Из-за санкционной войны с РФ и, как следствие, высоких цен на газ европейская промышленность может остановиться, тогда как США в этой ситуации практически не пострадают.

Об этом в эфире видеоблога украинского тележурналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за санкционной войны с РФ и, как следствие, высоких цен на газ европейская промышленность...

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«Это большая война экономическая с разными проявлениями и профильными битвами. Продовольственный, подставит под удар сельское хозяйство Европы, которая нуждается в украинском зерне. Дальше электроэнергетика. Дальше газ, а это вся коммуналка, все предприятия Западной Европы.

Выступила ассоциация «Еврометалл» Евросоюза. Они сообщают, что кризис переживает металлургия европейская, и 50% мощностей по производству алюминия, цинка и так далее полностью сегодня заблокированы. Они стоят. А на очереди вся металлургия, которая ударит по всему машиностроению Европы. Америка не страдает в этой ситуации. Это, прежде всего, Европа будет страдать.

Поскольку высокие цены на газ. И с этим сейчас европейцы активно борются, пытаясь ввести верхний лимит на газ, до этого было принято решение на цену на нефть. Будет страдать производство. Будет страдать промышленность Европы, а это рабочие места, доходы людей, инвестиции будущие», – сказал эксперт.

«Ну и конечно коммунальная сфера Европы, которая может провоцировать социальные волнения. Это может привести к смене элит, переформатированию правящих кругов», – выразил обеспокоенность Карасёв.

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