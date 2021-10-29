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29.10.2021 15:59 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Карасев пророчит Украине статус «территории военного освоения без права голоса»

Новости УкраиныУкраина не будет членом НАТО, но ее ждут участь территории на которой в клинче...

Украина не будет членом НАТО, но ее ждут участь территории на которой в клинче могут сойтись более сильные игроки.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто Украину в НАТО не возьмет. Худший вариант – это не членство в НАТО, худший вариант – это когда вы не являетесь полноценным членом этой организации, но на вашей территории больше военного присутствия Запада – Америки, Великобритании, чем в другой стране», – сказал эксперт.

«Почему? Что такое членство в НАТО? Вы имеете право голоса, вы можете влиять на решения. А когда вы вне НАТО, вы не имеете права голоса. Это уже минусовка. А во-вторых, вы просто территория военного освоения. Это может [спровоцировать] клинч какой-то между разными военными игроками», – заявил Карасев.

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