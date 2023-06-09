Карасев пророчит заморозку после наступления ВСУ

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После того, как украинское наступление будет завершено, последует заморозка конфликта. Это может произойти уже через месяц.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, сейчас происходит кульминация конфликта.

«Сейчас – кульминация, кульминирование, я бы сказал, войны во всех ее аспектах. А после кульминации – пожалуйте на осеннюю консервацию… А чем наступать дальше, развивать? Если успешное наступление – это одна история, если недостаточно успешное, то надо новое наступление. А через сколько времени можно собрать новые танки, технику соответствующую? Самолеты подойдут, может, «Абрамсы» подойдут к концу года, американские. Ну и все», – сказал эксперт.

Он добавил, что к технике надо будет набирать новую живую силу.

«Это же надо новую мобилизацию – не так-то это все просто, учитывая, что у России в этом смысле преимущество, в мобрезерве. В принципе они могут 40 миллионов поставить под ружье, если надо. У нас намного меньше. У нас только населения сегодня официально, а неофициально еще меньше, но официально за 25 миллионов, 28-29 миллионов. Поэтому вот так вот. Поэтому, я думаю, в течение месяца будет все понятно. И тогда уже либо, если Россия теряет, отступает и так далее, тогда ядерная штука начинается, угроза по крайней мере будет актуализирована, либо тогда будет, возможно, какая-то заморозка», – заявил Карасев.