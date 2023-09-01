Карасев прозрел: в Крыму и Донбассе живут русские

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Повторение на Украине немецкого или корейского сценария раздела страны невозможно, потому что в этом случае не будет второй Украины.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Карасев признал, что на территории потерянных для Украины областей живут не русскоязычные украинцы, а просто русские и интегрировать их обратно не получится.

«ФРГ и ГДР, КНДР и Республика Корея, а тут что будет? Украина. А там что будет, Украина? Нифига! Там Россия. Понимаете, нельзя мерить сценариями корейскими, немецкими, какими угодно. Нельзя, потому что там уже будет русский народ. Он и так уже там почти русский. За эти 10 лет, если на Донбассе посмотреть, в 2014 году начиналось все, там были русскоязычные украинцы, а теперь там уже русские. Сначала они были русскими украинцами или украинскими русскими, – понимаете разницу? Русскоязычный украинец – это я, например, но украинец, а другое дело, когда ты русский украинец, еще проживаешь формально на территории Украины, но ты уже все, связан с другими. Или украинский русский, как венгры на Закарпатье, мы же не говорим, что они венгероязычные украинцы. Мы говорим, что они – венгры Закарпатья. Так вот, там, в Крыму, на территории Херсона, Запорожской области, там за 10 лет будет другое поколение», – заявил Карасев.