11.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Украина
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Карасев прозревает и объявляет националистов врагами Украины и сепаратистами


Настоящими сепаратистами, раскалывающими и уничтожающими Украину, являются разделяющие граждан своей страны на «правильных патриотов» и «врагов».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Националисты говорят, что есть украинская Украина и есть украинские патриоты, а все остальные – это не патриоты, и вся остальная Украина не украинская. Потому что кто-то из Николаева и фамилия у него Назаров, а у кого-то Карасёв, но почему-то у нового начальника ГУР фамилия Буданов, и он – герой, и никто ему не высказывает, что он не Буденко или не Петренко. Вот такая парадоксальная ситуация.

Те местечковые политики, которые проводят такую риторику – настоящие сепаратисты, потому что они сепарируют и раскалывают Украину, потому что из цветущей мультикультурной страны мы превращаемся в деградированную территорию», – заявил политолог.

«Знаете, как на Западе называют нашу экономику? Экономикой спальной страны. Европейского спального района, потому что люди приезжают и уезжают», – добавил Карасёв.


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