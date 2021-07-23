Карасев прозревает: Как хорошо было при СССР, пора отказаться от антироссийского курса

23.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Население Украины прекращало массовую эмиграцию и росло только в советский период. И до СССР, и с обретением независимости украинцы уезжают из страны в поисках лучшей жизни – это говорит о том, что политика властей не ведет к росту экономики.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По мнению эксперта, Украине нужно заново отстроить свою независимость, которая не будет основана на антироссийском проекте.

«Надо думать о том, как переизобрести новую политику. И внутреннюю, и внешнюю, между прочим. Потому что можно говорить, что мы идем на Запад, что у нас партнеры хорошие, но есть реальный итог – люди уезжают, рабочие места создаются не у нас, а мы работаем на других… До советского периода многие украинцы, особенно с Западной Украины, где была бедность, не было работы, куда выезжали? Канада, США и так далее. Первая волна украинской эмиграции с Западной Украины», – сказал эксперт.

«Потом советский период, Украина – 50 миллионов граждан, мы получили индустриальный потенциал, у нас строились ракеты космические, военные ракеты, авиастроение, автомобилестроение. Технологическая держава. Да, оно сейчас, может, устарело, но на то время это же было так. Потом заканчивается советский период, мы вступаем в независимый период и происходит то же самое, что было до советского периода. Только уже не только с Западной Украины уезжают, а уезжают и из Восточной Украины люди. Это значит, что-то не так, давайте тогда подумаем, как нам заново переизобрести или отстроить независимость, какой она должна быть. Обязательно ли она должна быть антироссийской или еще какой-нибудь? Может, она по-другому должна быть?», – заявил Карасев.