Карасев пугает, что русские пойдут за Днепропетровск и Кривой Рог

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Новости Украины

Есть вероятность, что в скором времени, помимо Донбасса, российские войска вернут контроль над территориями Украины, с которых они отошли.

Об этом в эфире телеканала «ITON-TV» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация вообще тяжелая, она сложная, на всем этом участке фронта или участке боевых действий. Потому что идут наступления в районе Попасной, и движутся на Славянск и Краматорск. Вот это является главной целью – Славянск, Краматорск, это уже ДНР, Северодонецк и Лисичанск – ЛНР. Ситуация сложная даже по вчерашним заявлениям президента Зеленского – говорил о том, что ситуация там тяжелая, да она не безнадежная, но тяжелая. Вот буквально недавно Зеленский допускает, что в случае провала на этих участках фронта, если удастся российским войскам прорвать оборону, можно дальше, угроза открывается в той части Запорожской области, которая находится сегодня под контролем Украины, примерно 40%. Ну и в целом Зеленский допускает, что в случае большого наступления, которое возможно дальше на юг, Николаев, Одесса, за Днепропетровск и Кривой Рог, ситуация еще может осложниться, и даже возможно, те территории, которые сегодня освобождены украинскими войсками, они могут быть повторно оккупированы Россией», – выразил опасения политолог.

Он отметил работу ВКС РФ, которые точно бьют по объектам Украины, нарушая логистику для переброски украинской военной техники.

«Логистика затруднена, она отслеживается. Какие-то хабы точечными ударами (и не только точечными ударами) со стороны России уничтожаются. Вот был прилет в Киев 5-го в воскресенье утром, по другим. По этим хабам где либо ремонтируется техника, либо она там доукомплектовывается, переналаживается. Это не так-то просто», – добавил Карасев