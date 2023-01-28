Карасев: Путин добился своих целей. НАТО больше не будет расширяться

Анатолий Лапин.  
28.01.2023 12:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Конфликт на Украине приведет к тому, что НАТО перестанет расширяться на восток и новые страны из числа постсоветских не будут приниматься в альянс.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине приведет к тому, что НАТО перестанет расширяться на восток и новые...

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По мнению эксперта, это будет означать, что Россия добилась своих изначальных целей, которые она ставила накануне спецоперации.

«На этом расширение НАТО остановится. Ни Молдова, ни Грузия, ни Украина в НАТО не будет. Силовые издержки вступления в НАТО очень большие. Война. В этом смысле, если это будет так, значит, Путин добился своей цели – остановить расширение НАТО на восток. Потому что, если вы будете расширяться на восток – мы вам войну. Хотите воевать? Не хотим воевать. Вам не дать победить – это одно, а воевать не хотим», – сказал эксперт.

«Потому что, если Украина в НАТО, значит, территориальный конфликт допускается, остается территориальный конфликт и территориальный спор с Россией. В НАТО же не берут страны, у которых есть территориальный конфликт с другой страной. Значит, они допускают это…

Понятно, если вы страну берете в НАТО, а она находится в состоянии войны с Россией, значит, и НАТО должно быть в состоянии войны с Россией, а они воевать, НАТО, не хотят», – заявил Карасев.

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