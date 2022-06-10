Карасев: Путин и Эрдоган намерены поделить Черное море на двоих

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Новости Украины

Турции выгодно, чтобы Россия усилилась на Черном море, лишив Украину Одессы и Николаева.

Об этом в эфире интернет-канала «Политбюро» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, в этом случае США и Великобритания потеряют интерес к Украине и не смогут быть игроками на Черном море.

«А что, ему [Эрдогану] плохо вместе с Россией быть хозяином Черного моря? Россия же не оставила в стороне план взятия Одессы и Николаева, оставить нас без Черного моря. Оставить нас без Черного моря – значит, не надо подписывать никакие договоры про демилитаризацию. Ее не будет. Без Черного моря мы не будем интересны никому, с военной точки зрения. Зачем британцам Украина, если нет выхода к Черному морю», – сказал эксперт.

«Так что Эрдоган, он, да – Крым, но когда Россия укрепится на Черном море, или лучше сказать, если укрепится, то они с Путиным – хозяева Черного моря. У него Босфор, доктрина Монтрё, у Путина – Севастополь, Черноморский флот. Все. Где Америка, где Британия?», – заявил Карасев.