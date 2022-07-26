Карасев: «Путин проиграл СВО, но мы не выиграли войну»

Отправленные в отставку глава СБУ и генпрокурор Украины несут ответственность неудачи Украины на фронте.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди, которые сегодня были устранены с должностей, несут политическую и административную ответственность, особенно за первые дни того, как развивалась война. Это касается не только СБУ, прокуратуры. К слову, к мотивации этих указов сказано о коллаборантах, которые были, которые сегодня перешли на сторону врага, как в системе Генеральной прокуратуры, так и в системе СБУ.

Мы уже говорили неоднократно, что Путин проиграл СВО, но мы ещё не выиграли войну. И вот в рамках этой парадигмы сегодня нужно освободиться от политического, информационного, морального балласта. Укрепить управленческие качества, компетенции команды и подготовить власть, страну в целом и общество к новой фазе войны», – призывает Карасёв.