Карасев: «Путин проиграл СВО, но мы не выиграли войну»
Отправленные в отставку глава СБУ и генпрокурор Украины несут ответственность неудачи Украины на фронте.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Те люди, которые сегодня были устранены с должностей, несут политическую и административную ответственность, особенно за первые дни того, как развивалась война. Это касается не только СБУ, прокуратуры. К слову, к мотивации этих указов сказано о коллаборантах, которые были, которые сегодня перешли на сторону врага, как в системе Генеральной прокуратуры, так и в системе СБУ.
Мы уже говорили неоднократно, что Путин проиграл СВО, но мы ещё не выиграли войну. И вот в рамках этой парадигмы сегодня нужно освободиться от политического, информационного, морального балласта. Укрепить управленческие качества, компетенции команды и подготовить власть, страну в целом и общество к новой фазе войны», – призывает Карасёв.
Он посоветовал властям в целях подготовки ко второй фазе войны усилить специальные службы и силовые структуры, которые работают внутри страны.
«Нужно больше влияния, больше эффективности, больше компетентности и компетенций уже тех служб и силовых структур, для которых война не внешняя, а для которых война внутри. Потому что война ведётся на фронтах, она ведётся за границами государства, но никто не отменял того, что война влияет на внутреннюю ситуацию на Украине от экономики до социального самоощущения, политического процесса и так далее», – сказал политолог.
Спасибо!
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