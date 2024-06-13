Карасев: «Путина все устраивает. Истощайтесь, хохлы»

Вадим Москаленко.  
13.06.2024 08:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Украина стала уроком того, что может произойти для таких стран, как Грузия, Армения и Молдова, если они начнут стремиться в НАТО. Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фронт статичен. У России мирная жизнь – да, там постреливают, дроны там, НПЗ какие-то, но это комариные укусы при всех жертвах и трагедиях. Тем не менее они живут мирной жизнью, они собираются что-то делать дальше. А у нас-то нет. У нас при этом нет мирной жизни полноценной. Мобилизация идёт, причём в каком-то полумахновском-полупартизанском виде. У нас с энергетикой проблемы, с тепловой электрогенерацией. Доходы падают, экономика не растёт, всё время надо просить. Люди устают, кто может – уезжают, те у кого 15-летние сыновья – они уже всё, туда, и я не знаю, вернутся они или нет. Сейчас пока можно – вывозят, и сколько это может продолжаться?» – сказал Карасёв.

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Украина стала уроком того, что может произойти для таких стран, как Грузия, Армения и...

По его словам, такое положение вещей «как раз в интересах Путина».


«Фронт стабилизировался, не надо больших жертв, буферная зона есть, и не надо даже мирный договор, а вы – так называемые хохлы, истощайтесь! Разве это не признаки того, что это его устроит в качестве политической победы? Более того – показал всем от Молдовы, Грузии до Армении, что может быть со страной, если она захочет в НАТО вступать. Посмотрите, вот такая будет у вас разруха», – добавил политолог.

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