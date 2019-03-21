Карасев “расчехлил” агента США в украинской верхушке

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, как и вся украинская газотранспортная система, выгодны американским кураторам Киева для контроля за бюджетом Украины и кошельками населения.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Через «Нафтогаз» проходят серьёзные финансовые потоки. Это, понятно, признак платежеспособности либо неплатёжеспособности страны за счёт простого гражданина, коммунальных тарифов. Понятно, если наши западные партнёры или Международный валютный фонд не могут контролировать наши денежные потоки, доходы через таможню, ДФС (фискальную службу), либо до конца через Нацбанк – вот он взял и сконцентрировал доходы в одном месте, и он их контролирует через Наблюдательный совет и через людей, которые удобны для них. Почему и непотопляемый он, удобен.

Я уверен, что Гройсман давно уже бы его (Коболева – прим. ред.) убрал. И другие бы. Но не могут. Вот в чём проблема. А почему не могут, давайте разбираться. Понятно, что он устраивает вот по этим критериям, по другим, потому что троллит «Газпром» – это выгодно американцам для того, чтобы новую энергетическую карту, структуру и дизайн в Европе делать. Они же не отказываются от этого. Чем больше будут, так сказать, бить по «Газпрому», тем лучше для американцев и так далее», – рассказал он.

Также, политолог заметил, что у американских кураторов есть и политические виды на главу «Нафтогаза», как на долгоиграющую фигуру при любом политическом режиме.

«У них политические виды на Коболева. Потому что много говорилось о том, что он рассматривался, как один из возможных премьеров в Украине. Сейчас эта тема заглохла, но где-то год назад она активно муссировалась в самых высших слоях политической атмосферы. Я думаю, почему на год. Потому что американцы понимают, что будет длительный транзит власти в Украине, непонятно, чем он закончится, поэтому его надо держать. Он остаётся в игре, а дальше они будут думать, что с ним делать. А может, даже премьером. Если хорошие будут расклады у них.

Он – функция. Не было бы Коболева, был бы другой молодой реформатор, менеджер. Только этот без бороды, другой пришёл бы с бородой. Уже американские комсомольцы бы стояли и ими управляли. Он очень удобен, видимо талантливый, удержался три года при таких перипетиях, атаках, давлениях и так далее, он стоит. Более того, на год ему продлили этот контракт», – резюмировал Карасёв.