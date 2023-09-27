Карасев рассвирепел: «Верховная рада – беспомощные попугаи!»

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Киевское правительство расслабилось и считает, что США и страны Запада всегда будут содержать украинский бюджет.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт с раздражением ответил на вопрос, способна ли сегодняшняя Верховная рада принять законы, которые уничтожат коррупцию на Украине.

«Какие? Верховная рада – ничто, её нету! Это сидят попугаи-попки и делают то, что им приказано, забудьте, нету её, Верховной рады, к сожалению. Её надо вообще-то давно уже поменять, потому что она вообще безмолвная, безликая и беспомощная. Тем более – законы, можно законы хорошие принять, их всегда можно обойти. Посмотрите на бюджет, который готовится на 2024 год – там все деньги идут на войну, а не на экономику. Да, это не значит, что все мы тут будем голодать и прочее, деньги мы получаем от Запада. Фактически США и Запад содержат наш бюджет. Основные расходы госбюджета – это внешняя помощь. Почти африканский результат!» – возмутился Карасёв.

Он добавил, что «нельзя всё время жить в долг».

«Война взаймы, нельзя всё время взаймы воевать! У России есть военно-промышленная экосистема, нам надо тоже такую создавать. Не знаю, в каких союзах, это уже другой вопрос. Поэтому, конечно, с экономической точки зрения мы будем беднеть. Тем более, проблема с экспортами остаётся – блокада моря, удары по портам, зерновым складам, проблема с сухопутным экспортом тоже. Начиная от подсолнечного масла Болгарии и заканчивая зерном Польше. Это что? Надо внешнюю политику менять, наверное, тоже, дипломатию надо менять. Внешняя политика существует для того, чтобы обеспечить нормальные условия для внешней торговли и прихода внутренних инвестиций в страну. Нам придут инвестиции, если тут война и будут бить каждый день? Никто не придёт! А всё время жить на бюджет – сегодня дадут, завтра нет», – предупредил политолог.