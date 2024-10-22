Карасев разглядел «дипломатический пас» США Путину в виде нейтралитета Украины

Запад ставит Киеву заведомо невыполнимые условия для вступления в НАТО.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гибридная война между Россией и США – и одна, и другая [страна] хотят выйти из этой войны. И одна, и другая частично добились своих целей. Американцы переподчинили себе Европу, и будут держать её в кулаке. Плевать на неё будут, но будут держать. Путин решил частично свои цели, территории взял. А если и нейтралитет? Если говорят «в НАТО вы не будете», это же и подача Путину – смотри, мы тебе даём дипломатический пас.

Если бы они говорили – нет, мы берём в НАТО, и никакой нам Путин не указ, как было перед войной. Это Джулиана Смит [постпред США при НАТО]. Украинская позиция? Это для внутренней аудитории, забудьте про это. Всё сказано европейцами. Что опять-таки Джулиан Смит сказала? Чтобы Украину приняли в НАТО и 5 статья работала на Украину, нужно провести демаркацию границ, чтобы мы понимали, что мы должны защищать в случае нападения», – сказал Карасёв.