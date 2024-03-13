Карасев: Разговоры об Украине в старых границах неактуальны с 2014-го

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Украинские политические элиты и общество попадает во временной капкан, ставя себе целью войны возвращение к стране до начала СВО или границам постсоветской Украины.

Об этом говорили украинский политолог Вадим Карасёв и экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблема в том, что мы считаем, что с помощью войны можно вернуться в прежнее состояние, в состояние 2021 года. Это ключевая ошибка политических элит и общества. И пока общество будет находиться в капкане 2021 года, вот эмоционально, психологически и политически мы находимся в капкане 2021 года, все хотят вернуться в 2021 год, Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем», – сказал Кущ.

Карасев поинтересовался, как следует понимать возврат к границам 1991 года.

«Границы 1991 года – это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года, все говорят про территории. Они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны – это нельзя рассматривать в разрыве друг от друга. То есть Украина в границах 1991 года была почему? Потому что определённое количество факторов внешних и внутренних», – ответил экономист.

Карасёв согласился с собеседником.

«Потому что это была постсоветская Украина, которой после войны и не будет. Она уже и до войны издыхала. Постсоветская Украина существовала до 2014 года. Всё. После этого начался другой отсчёт», – добавил политолог.