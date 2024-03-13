Карасев: Разговоры об Украине в старых границах неактуальны с 2014-го

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 12:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 672
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украинские политические элиты и общество попадает во временной капкан, ставя себе целью войны возвращение к стране до начала СВО или границам постсоветской Украины.

Об этом говорили украинский политолог Вадим Карасёв и экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские политические элиты и общество попадает во временной капкан, ставя себе целью войны возвращение...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У нас проблема в том, что мы считаем, что с помощью войны можно вернуться в прежнее состояние, в состояние 2021 года. Это ключевая ошибка политических элит и общества. И пока общество будет находиться в капкане 2021 года, вот эмоционально, психологически и политически мы находимся в капкане 2021 года, все хотят вернуться в 2021 год, Это априори невозможно. И это порождает бесконечный характер войны. Фактически мы воюем со временем», – сказал Кущ.

Карасев поинтересовался, как следует понимать возврат к границам 1991 года.

«Границы 1991 года – это просто конституционная норма. Никто же не хочет вернуться в Украину образца 1991 года, все говорят про территории. Они не понимают, что территории, политическая конфигурация, геополитическое положение страны – это нельзя рассматривать в разрыве друг от друга.

То есть Украина в границах 1991 года была почему? Потому что определённое количество факторов внешних и внутренних», – ответил экономист.

Карасёв согласился с собеседником.

«Потому что это была постсоветская Украина, которой после войны и не будет. Она уже и до войны издыхала. Постсоветская Украина существовала до 2014 года. Всё. После этого начался другой отсчёт», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть