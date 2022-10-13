Карасев: Российские удары по Украине – это предложение к переговорам

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Новости Украины

Удары по территории Украины, которые массированно с понедельника наносит Россия, являются демонстрацией того, какой характер может приобрести война, если Украина и Запад не пойдут на переговоры.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, сейчас наносятся еще не те удары, которые может Россия, если на ее предложения не согласятся.

«Удары по критической и гражданской инфраструктуре, по столице и ключевым городам Украины пока даже при такой массированности, относительной внезапности и разрушительности носят показательно-демонстрационный характер, какой война может приобрести вид, как будет действовать Россия, если в течение конца октября-начала ноября не будет никаких сдвигов по переговорному процессу и не будет никакого торга России. И, прежде всего, Запада – Соединенных Штатов Америки, в том числе и по Украине», – заявил Карасев.