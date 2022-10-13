Карасев: Российские удары по Украине – это предложение к переговорам

13.10.2022  17:32 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 448
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Удары по территории Украины, которые массированно с понедельника наносит Россия, являются демонстрацией того, какой характер может приобрести война, если Украина и Запад не пойдут на переговоры.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по территории Украины, которые массированно с понедельника наносит Россия, являются демонстрацией того, какой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Карасева, сейчас наносятся еще не те удары, которые может Россия, если на ее предложения не согласятся.

«Удары по критической и гражданской инфраструктуре, по столице и ключевым городам Украины пока даже при такой массированности, относительной внезапности и разрушительности носят показательно-демонстрационный характер, какой война может приобрести вид, как будет действовать Россия, если в течение конца октября-начала ноября не будет никаких сдвигов по переговорному процессу и не будет никакого торга России.

И, прежде всего, Запада – Соединенных Штатов Америки, в том числе и по Украине», – заявил Карасев.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть