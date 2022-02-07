Карасев: Россия и Турция в состоянии вытеснить Запад с Украины

Для Украины стоило бы рассмотреть возможность освобождения от опеки Запада и перехода на позиции прагматизма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может быть, такой сценарий подойдёт для Зеленского? Турецкий гамбит. Освободиться от опеки Запада, но решать проблему «Минска», как и проблему других, с позиции национально-ориентированного прагматизма и центризма. Усиления переговорной позиции. Что имеется в виду? Во-первых, минский процесс переформатировать в стамбульский формат или в стамбульский процесс. Это раз. И во-вторых, попытаться на этой площадке сделать прорыв», – сказал эксперт.

«Если сегодня власть устала от западной поддержки или от требований Запада, причём как от американцев, англосаксов, так и немцев и французов, у которых своя игра, на это клюнуть может и Путин. Почему? Потому что это предполагает решение ряда вопросов без участия Запада. Путин так решал с Эрдоганом проблемы Сирии, так была решена проблема Нагорного Карабаха без Запада. Вытеснили оттуда Запад, из Сирии фактически вытеснили американцев, и договорились – Россия, Турция и частично Иран.

По Карабаху то же самое. Пытался туда влезть Саркози, учитывая, что Франция неизменный член минской подгруппы по Нагорному Карабаху аж с 1992 года и учитывая большое влияние армянской диаспоры на политику Франции. Не пустили, сказали – «спасибо, обойдёмся без вас», и решили проблему без Запада. Путин – да, пустил турок на Кавказ, но вытеснили оттуда весь Запад, с Южного Кавказа, там нет их», – заявил Карасёв.