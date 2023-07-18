Карасев: Россия пойдет в наступление на Одессу

Анатолий Лапин.  
18.07.2023 09:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Россия может перейти в наступление на южном направлении, чтобы обезопасить Крым от ударов со стороны Украины.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может перейти в наступление на южном направлении, чтобы обезопасить Крым от ударов со...

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По мнению Карасева, речь может идти о взятии под контроль черноморского побережья и прилегающих к нему городов.

«Стоит ожидать перехода российских Вооруженных сил в контрнаступление по многим [направлениям], особенно на юге. Потому что Одесса, Черное море остается для них главной военно-стратегической целью.

Во-первых, это Крым защищает. Если вы контролируете Одессу, контролируете Николаев, то уже и сектор безопасности по Крыму вам обеспечен, что вы контролируете ключевые вещи. Посмотрите, недавно был удар по Змеиному Россией, буквально пару дней назад. Это действительно очень серьезная вещь», – заявил Карасев.

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