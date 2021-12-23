Карасев: Россия создала у границ Украины «Карибский кризис-2»

23.12.2021  09:19 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США по отношению к Украине оказались в такой ситуации, что нужно либо разряжать обстановку, либо превращать украинскую территорию в театр военных действий с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США по отношению к Украине оказались в такой ситуации, что нужно либо разряжать обстановку,...

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Эксперт отметил, что США сегодня не всесильны.

«Тем более, Россия говорит: «Хорошо, если вы ставите базы в Украине с наступательным вооружением, мы тогда поставим базы в Венесуэле, на Кубе, базирование на тихоокеанском побережье российского флота – а там же и Америка рядом. Либо Калининградская область – там «Искандеры», по-моему, стоят, а поставим ещё – это вся Европа под прицелом. Мы тогда тоже вам создадим такие проблемы». И вот – всё, Карибский кризис. Хотя, если говорить правду, то Россия, начиная уже с 2021 года, создала этот «Карибский кризис-2» у границ Украины», – заявил Карасёв.

«Теперь Америка на это должна как-то реагировать. Либо разрядить ситуацию, либо. …Если не удастся разрядить эту ситуацию, нормализовать, перейти к «холодному миру», тогда мы – территория-театр военных действий», – добавил политолог.

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